Avustralya Başbakanı Morrison seçim yenilgisini kabul etti
Avustralya Başbakanı Morrison oy sayımı devam ederken yenilgiyi kabul etti.
Avustralya'da üç yıl boyunca devlet yönetimini gerçekleştirecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere bugün sandık başına gidildi. Avustralya'da mevcut Başbakan Scott Morrison, seçimde yenildiğini kabul etti.
Ülkede oy sayımı devam ederken açıklama yapan Morrison, seçimde yenildiğini kabul ederek, İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ile görüştüğünü ve kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini söyledi.
Morrison, "Bu ülkenin ilerleyebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
İşçi Partisi lideri Albanese'nin, partisinin 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazanmasının ardından başbakan olarak yemin etmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Maymun çiçeği virüsü dünyada yayılıyor
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama