Avustralya'da maymun çiçeği virüsünün ilk vakası görüldü

20 Mayıs 2022 Cuma, 14:38

Eyaletin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kişinin 16 Mayıs'ta Melbourne'e dönmeden önce hafif semptomlar geçirdiği ve tıbbi yardım istediği bildirildi.

Açıklamada hastanın testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği kaydedildi.

Ayrıca, New South Wales eyaleti Sağlık Bakanlığı da Avrupa'dan dönen 40'lı yaşlardaki bir kişinin söz konusu virüs ile uyumlu semptomlar nedeniyle evde izole edildiğini bildirdi.

Yakın zamanda İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Fransa ve Kanada'da virüs vakaları tespit edildi.

İKİYE AYRILIYOR

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.