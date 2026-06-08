Avustralya başlattı, dünya takip ediyor: Sosyal medyada çocuklara fren

Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke olmasının ardından birçok ülke benzer düzenlemeleri gündemine aldı.

Çocukların ruh sağlığı, çevrim içi güvenliği ve ekran süresi üzerindeki etkiler nedeniyle sosyal medya platformlarına yaş sınırı getirilmesi tartışmaları küresel ölçekte hız kazandı.

Avustralya’da 10 Aralık 2025’ten itibaren 16 yaş altındaki çocukların TikTok, YouTube, Instagram ve Facebook gibi platformlara erişimi engellendi.

Kurallara uymayan şirketlere 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası verilebilecek.

İngiltere’de Başbakan Keir Starmer’ın, 16 yaş altındaki çocuklar için “zararlı” çevrim içi platformlara yasak getirmeye hazırlandığı bildirildi.

Danimarka, Fransa, Yunanistan, Polonya, Slovenya, İspanya ve İsveç de 15 ya da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlamalarını gündemine aldı.

AVRUPA'DA ORTAK YASAK TARTIŞMASI

Avrupa Birliği’nde de çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumaya yönelik daha sıkı kurallar hazırlanıyor.

Avrupa Parlamentosu, 16 yaş altındaki çocukların ebeveyn izni olmadan çevrim içi platformlara erişiminin yasaklanması, 13 yaş altı için ise tamamen yasak getirilmesi çağrısında bulundu.

ABD’de çocukları çevrim içi zararlardan korumayı hedefleyen Kids Online Safety Act yeniden gündeme gelirken, bazı eyaletlerde sosyal medya kullanımı için ebeveyn izni şartı getirildi.

Çin, çocukların ekran süresini yaşa göre sınırlayan “çocuk modu” uygulamasını devreye alırken, Malezya 16 yaş altına sosyal medya hesabı açılmasını yasaklamaya başladı.

TikTok, Facebook ve Snapchat gibi platformlar hesap açmak için en az 13 yaş sınırı uyguladıklarını savunuyor. Ancak çocuk hakları savunucuları, mevcut kontrollerin yetersiz olduğunu belirterek çok sayıda 13 yaş altı çocuğun sosyal medya hesabı bulunduğuna dikkat çekiyor.