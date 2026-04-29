Avustralya’da fare istilası: Tarım alanları tehdit altında

Avustralya’nın batısında etkili olan fare istilası, tarım sektörünü ciddi biçimde tehdit ediyor. Bilim insanlarına göre bazı bölgelerde hektar başına on binlerce fare düşerken, üreticiler hem mahsul kaybı hem de artan maliyetlerle mücadele ediyor.

Bilim ajansı CSIRO uzmanlarından Steve Henry’nin yaptığı saha çalışmalarına göre, Geraldton ve Esperance gibi bölgelerde fare yoğunluğu “alarm verici” seviyelere ulaştı.

Sektör temsilcileri, bazı alanlarda hektar başına 10 bin fare bulunduğunu bildirirken, istilanın resmi olarak kabul edilmesi için 800 fare sınırının yeterli olduğu belirtiliyor.

Fareler özellikle yeni ekilen tohumları hedef alıyor. Toprak altındaki tohumları tüketen kemirgenler, hasat dönemine daha aylar varken üreticileri büyük zararla karşı karşıya bırakıyor.

Görüntülerde farelerin geceleri tarlalarda sürüler halinde dolaştığı ve silolarda toplandığı görülüyor.

NEDEN BU KADAR ARTTILAR?

Uzmanlara göre istilanın temel nedeni, son yıllarda yaşanan verimli tarım sezonları. Kuraklık sonrası gelen bol ürün, fareler için geniş bir besin kaynağı oluşturdu.

Ayrıca farelerin hızlı üreme kapasitesi de artışı hızlandırıyor. Dişi fareler altı haftalıkken üreyebiliyor ve her üç haftada bir çok sayıda yavru doğurabiliyor.

Fare istilası, zaten zor koşullarda üretim yapan çiftçilerin yükünü daha da artırdı. Şubat ayından bu yana devam eden İran kaynaklı küresel gerilim, yakıt ve gübre fiyatlarını yükseltti. Artan maliyetler ve zarar gören mahsuller, üreticileri ekonomik açıdan sıkıştırıyor.

Öte yandan önümüzdeki aylarda yeni bir kuraklık beklentisi de çiftçilerin endişesini büyütüyor. Bölgede üretim yapan çiftçiler, mevcut krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

SAĞLIK RİSKİ DE ARIYOR

Fare istilası yalnızca tarımı değil, halk sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, leptospiroz gibi bakteriyel hastalıkların bu tür dönemlerde hızla yayılabileceğine dikkat çekiyor. Bu hastalık, ağır vakalarda hayati organları etkileyerek ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Çiftçiler ise istilayla mücadelede etkili yöntemlerin sınırlı olduğunu belirtiyor. Kullanılan zehirli yemlerin fare popülasyonunu kontrol altına almakta yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

Bazı üreticiler, evlerinde her gece onlarca fare yakaladıklarını dile getiriyor.

Uzmanlar, mevcut tablo karşısında daha kapsamlı ve etkili önlemler alınmaması halinde istilanın büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.