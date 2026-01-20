Avustralya’da onlarca plaj kapatıldı: 2 günde 4 köpekbalığı saldırısı

Avustralya’nın doğu kıyısında, aralarında Sydney’in de bulunduğu onlarca plaj, iki gün içinde yaşanan 4 köpekbalığı saldırısının ardından Salı günü kapatıldı.

Yetkililer, günlerdir etkili olan şiddetli yağışların deniz suyunu bulanıklaştırdığını ve bunun köpekbalıklarını kıyıya çekebileceğini belirtti.

Sydney’in yaklaşık 400 kilometre kuzeyindeki Port Macquarie çevresindeki plajlar, sabah saatlerinde sörf yapan bir erkeğin köpekbalığı tarafından ısırılmasının ardından kapatıldı. Sağlık yetkilileri, yaralının hastanede tedavi altında olduğunu ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Surf Life Saving New South Wales (NSW) Üst Yöneticisi Steven Pearce, “Yüzmeyi düşünüyorsanız, yerel bir havuza gitmeyi düşünün. Bu aşamada plajların güvenli olmadığını söylüyoruz” dedi.

Pearce, su kalitesinin çok kötü olduğunu ve bunun özellikle boğa köpekbalığı (bull shark) hareketliliği için elverişli koşullar yarattığını ifade etti.

Kapatma kararlarının, Güney Yarımküre’de yaz mevsiminin ortasında alınması dikkat çekti. Bu dönem, Avustralya’da plajların normalde yerli ve turistlerle dolu olduğu en yoğun sezon olarak biliniyor.

Pazartesi akşamı acil servisler, Sydney’in Manly bölgesindeki bir plaja, 20’li yaşlarda bir sörfçünün köpekbalığı tarafından ısırıldığı ihbarı üzerine sevk edildi.

Paramedikler, bacağından ağır yaralanan sörfçüyü hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu bildirildi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTULDU

Pazartesi günü ayrıca 10 yaşındaki bir çocuğun, köpekbalığının sörf tahtasına çarpıp bir parça koparmasının ardından saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Bir gün önce ise bir başka çocuğun şehir plajında ısırıldığı ve kritik durumda hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Saldırıların, günlerdir süren yoğun yağışların ardından liman ve çevre plajlara akan sular nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, bu durumun özellikle boğa köpekbalıkları için “ideal” koşullar yarattığını belirtti.

Boğa köpekbalıklarının acı ve tuzlu su karışımı (brackish water) ortamlarda yaşamaya uygun olduğu biliniyor.

Koruma gruplarının verilerine göre Avustralya’da yılda ortalama 20 köpekbalığı saldırısı yaşanıyor ve bunların 3’ten azı ölümle sonuçlanıyor.

Yetkililer, buna karşın ülkede plajlardaki boğulma vakalarının çok daha yaygın olduğuna dikkat çekiyor.