Avustralya, havalimanlarında uygulanan Covid-19 tedbirlerini kaldırdı

19 Temmuz 2022 Salı, 10:46

Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye’den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Avustralya bu tedbirleri kaldırdı.

Türk Hava Yolları (THY) twitter adresinden yapılan açıklamada, "Avustralya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. Bu iki ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamaları sona ermiştir. Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.