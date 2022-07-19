Avustralya, havalimanlarında uygulanan Covid-19 tedbirlerini kaldırdı

Avustralya havalimanlarında Covid-19 ile mücadele için uygulanan aşı veya PCR testi tedbirlerini kaldırdı

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 10:46
Avustralya, havalimanlarında uygulanan Covid-19 tedbirlerini kaldırdı
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Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye’den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Avustralya bu tedbirleri kaldırdı. 

Türk Hava Yolları (THY) twitter adresinden yapılan açıklamada, "Avustralya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine. Bu iki ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamaları sona ermiştir. Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.


Avustralya PCR testi Covid-19
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