Avustralya polisi yaklaşık 18 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi
Avustralya'nın Sidney kentinde piyasa değeri 25 milyon Avustralya dolarını (yaklaşık 17,76 milyon ABD doları) bulan 200 kilogramdan fazla uyuşturucu sevkiyatı ele geçirildi.
Avustralya Federal Polisi (AFP) Cuma günü, uluslararası bir organize suç örgütüne yönelik soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Uyuşturucu, 30 Temmuz'da Sidney'in batısındaki banliyölerden birinde bir kamyonda büyük zeytinyağı şişelerinde saklanmış olarak bulundu.
AFP Ulusal Çetelerle Mücadele Birimi Dedektif Başkomiser Jason McArthur, AFP soruşturmasının sevkiyata yurtdışı bağlantılara sahip bir yasadışı örgütün dahil olduğunu gösterdiğini söyledi.
Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre McArthur, "Avustralya merkezli organize suç örgütleri uluslararası bir erişime sahip ve yurtdışında yaşayan bilinen suçlularla işbirliği yapıyor" dedi. Baskının, ülke çapında organize suçu çökertmek için kurulmuş bir organ olan Ulusal Çetelerle Mücadele Birimi ile işbirliği içinde yapıldığını da sözlerine ekledi. McArthur, bu tür suçları kaynağında durdurmanın önemini vurguladı. McArthur, "Toplumda metamfetamin gibi yasadışı uyuşturucular, aile içi şiddet, sağlık sistemi üzerinde artan baskı ve çetelerin tehlikeli uyuşturucularını satmak için alan savaşı yapması nedeniyle toplum içinde şiddetin artması dahil olmak üzere Avustralyalılara zarar veren bir domino etkisi yaratıyor" dedi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti hükümeti, eyalette organize suçlarda yaşanan artışla aktif olarak mücadele etmeye çalışıyor.
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