Avustralya Senatosu'nda 'anma girişimi' engeli: İzin verilmedi

Avustralya'da Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Mehreen Faruqi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlileri Senatoda anma girişiminin, iktidardaki İşçi Partisi senatörlerince engellendiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:58
Avustralya Senatosu'nda 'anma girişimi' engeli: İzin verilmedi
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Avustralya'da Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Senatör Mehreen Faruqi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Gazze'de öldürülen Filistinlilerin isimlerini Avustralya Senatosunda okuma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Bu girişimin iktidardaki İşçi Partisi senatörlerince engellendiğini aktaran Faruqi, "Bu isimler, hayatları, hayalleri ve umutları acımasız bir işgalci güç tarafından söndürülen insanlar ve İşçi Partisi bu isimleri Senato kayıtlarına geçirmeme bile izin vermiyor. Katledilen Filistinlileri unutturmalarına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Faruqi, ateşkes çağrısı da yaparak, "Bu insanların her biri için adalet sağlanmalıdır. Bu iğrenç şiddete son verilmelidir" ifadelerini kullandı.


Avustralya Gazze Şeridi

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