Avustralya, Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Avustralya, Türkiye'ye arama ve kurtarma uzmanı gönderecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 02:03
Avustralya, Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderecek
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Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye'ye 72 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

Acil durum hizmetleri ve dayanıklılıktan sorumlu bakan Steph Cooke, 72 personelin 52'sinin "kurtarma görevlerinde kapsamlı eğitime sahip" Fire and Rescue NSW (FRNSW) itfaiyecileri olacağını ve itfaiyecilerin Cuma günü yola çıkacaklarını söyledi.

FRNSW komiseri Paul Baxter, ekibinin "hemen işe koyulabileceğini" belirterek, Sydney'de her gün aldıkları eğitimin Türkiye'de de işlerine yarayacağını belirtti.    

Avustralya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın, "hafta sonuna kadar sahada botlara sahip olmak" için diğer kurumlarla yakın bir şekilde çalıştığı kaydedildi.

Avustralya ayrıca, dışişleri bakanlığı ve polis teşkilatından personelin yanı sıra ambulans ve sağlık çalışanları da görevlendirecek.


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