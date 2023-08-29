Avustralya ve Yeni Zelanda birleşme hazırlığında: Kampanyalar başladı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:04

Güncelleme: 29.08.2023 - 14:05

Avustralya ve Yeni Zelanda FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığından, bazı insanlar bunu 'resmileştirmenin ve bir isim koymanın' zamanının geldiğini savunmaya başladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Yeni Zelanda'nın en eski siyasi partisi olan İşçi Partisi'nin görevden ayrılan Hamilton Doğu Milletvekili Jamie Strange'in de bu fikre katıldığını açıklaması iki ülkedeki gündemi de bir anda hareketlendirdi.

"Avustralya'yı her ziyaret ettiğimde sık sık şu düşünceyi düşünüyorum: 'Avustralya ve Yeni Zelanda olarak tek bir ülke olacak mıyız?" açıklamasında bulunan Strange, Yeni Zelanda'nın Avustralya anayasası uyarınca teknik olarak hala katılabileceğini de sözlerine ekledi ve şunları aktardı:

"Benim kişisel görüşüm - ve bu sadece kişisel bir görüş - Yeni Zelandalıların bunu göz ardı etmemesi gerektiği yönünde. Kıyılarımızda Aldi mağazaları açmanın özel sektör ve kamu sektörü açısından ekonomik faydaları olacağı kesin."

Diğer yandan Avustralya merkezli 9News, iki ülkenin birleşip birleşmemesi gerektiğine dair bir anket yayınladı. Pek çok sosyal medya kullanıcısını ikiye bölünen bu anket, iki ülkenin paylaşamadığı ortak kültürel miraslara dair yeni tartışmaları alevlendirdi, internette kampanyalar başlatıldı.

İKİ ÜLKENİN BİRLEŞME İHTİMALİ SIK SIK TARTIŞILIYOR

Daha önce de Avustralya'nın Eski Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce da, Milletvekili Strange ile benzer bir düşünceler paylaşmış, "tek bir ülke olmanın önemli ekonomik avantajları ve askeri güçleri genişleteceğini" vurgulamıştı. Joyce'un şu sözleri uzun süre iki ülkenin de gündeminden düşmemişti:

"Mantıken, neden iki savunma gücümüz ve iki farklı para politikamız var? Tek bir politika olmalı. Bunun (iki ayrı ülke) olması gerekiyordu. Onları referanduma gerek kalmadan dahil edebiliriz. Bu anayasanın bir parçası."