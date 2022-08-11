Avustralya'da bir eyalet daha Nazi sembolleri yasaklandı
Avustrala'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Nazi bayrağı ve sembolleri yasaklandı. Kasıtlı olarak gamalı haç taşımanın cezası bir yıla kadar hapse ve 100 bin doların üstünde para cezası oldu.
Avustrala'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, Nazi sembollerini içeren yasa üst meclisten geçti.
The Guardian'ın haberine göre, Meclis, Nazi bayrağı sergileyen veya gamalı haç içeren takılar takan kişilere 100 bin doların üzerinde hapis cezası ile birlikte bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.
Yeni Güney Galler'de Yahudi Vekiller Kurulu CEO'su Darren Bark, yasanın geçmesini tarihi bir gün olarak nitelendirdi.
Darren Bark, “Nazi sembolleri şiddete açılan bir kapıdır ve aşırılık yanlıları tarafından bir kabul aracı olarak kullanılmaktadır” dedi.
Bark, "Nazi sembollerini gösterilmesini yasaklamak, eyaletimizde gecikmiş ve çok ihtiyaç duyulan bir yasadır. Nefretle mücadelede oyununun kurallarını değiştirecek ve nefret suçu işleyenlerden bu yasa sayesinde eninde sonunda hesap sorulacaktır" açıklamasında bulundu.
Yeni Güney Galler, Avustralya'da Victoria eyaletinden sonra yasayı kabul eden ikinci eyalet oldu.
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