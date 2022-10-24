Avustralya'da bir kent konseyi 'bitki hakları yasası' için harekete geçti
Avustralya'daki Mornington Yarımadası'nda yer alan Shire Kent Konseyi, tarihte bir ilke imza atarak, bitkilerin yasal haklarını tanımlamak amacıyla yönergeler hazırladıklarını duyurdu.
Herald Sun'ın haberine göre, Meclis Üyesi Debra Mar, yürürlükte bir biyolojik çeşitlilik planı olsa da bölgedeki eşsiz ekosistemi koruyan bir politika olması gerektiğini kaydetti.
Mar, gazeteye demecinde, “Ağaç gölgelerimizi kaybediyoruz. Her yerden elektrikli testere sesleri geliyor… Penceremden dışarı bakıyorum ve bir zamanlar ağaçları gördüğüm yerde şimdi çatılar var" dedi ve şöyle devam etti: "Geleceğimiz, doğa veinsanlar için şu anda ne yaptığımıza bağlı..."
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Habere göre, yeni politika kağıt üzerinde cesur görünse de pek çok kişi için, ağaçların insanları dava edebileceği düşüncesi biraz tuhaf geliyor. Bunun tam olarak nasıl gerçekleşeceğini merak etsek de Meclis Üyesi Mar, durumu şöyle açıklıyor:
Yasa, bitki örtüsü budandığında veya yok edildiğinde, doğa haklarının dikkate alınmasını öngörüyor. Yangın tehlikesi olan bölgelerdeki çalılıkların yönetimi için de izin gerekiyor, ancak sebze bahçeleri ve ekinler listenin dışında tutuluyor.
ELEŞTİRİLER
Öte yandan, söz konusu girişim şüphesiz herkes tarafından hoş karşılanmadı. Halkla İlişkiler Enstitüsü'nden Dr. Bella d'Abrera, gazeteye demecinde, fikri 'tuhaf' olarak nitelendirdi ve konseyini, florayı insanlardan daha fazla önemsemekle suçladı.
D'Abrera, Herald Sun'a demecinde, "Maalesef, üniversitelerde hayal edilen bu gibi tuhaf fikirlerin, özellikle orman yangını mevsimi söz konusu olduğunda önemli sonuçları oluyor" dedi.
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