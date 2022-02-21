Avustralya'da bir restoran dövmeli ve abartılı mücevher kullanan müşterileri kabul etmiyor

21 Şubat 2022 Pazartesi, 14:07

Avustralya, Sidney'deki bir restoran dövmeli, ağır müchevler kullanan ve ünlü markalardan giyinen kişileri müşteri olarak kabul etmiyor. Tartışmalı kıyafet yönetmeliği, müşterilerin başkalarına "gözdağı vermesini" engellemek amacıyla tanıtıldı.

Sidney, Double Bay'deki popüler Bedevi restoranının kapısına müşterileri bilgilendirme amacıyla yeni kuralların bulunduğu bir not asıldı. Restoranın yeni politikasına göre, müşterilerin “görünür dövmeleri”, “ağır takıları” veya “tasarımcı etiketli giysiler” giymesi yasak.

Lokantanın ortak lisans sahibi Poata Okeroa The Daily Telegraph'a verdiği demeçte, "Müşterilerimize ve topluluk paydaşlarımıza değer veriyoruz ve her zaman göz korkutucu görünümleri caydıran bir kıyafet politikası içeren ev kuralları uyguladık" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu restoranı üç yıl önce açıldı ve Poata Okeroa, Eric Jury ve Julian Tobias tarafından işletiliyor.

Hafta sonları akşamları kulübe dönüşen mekan, tenis yıldızı Nick Kyrgios, Scott Eastwood, Rita Ora ve yönetmen Taika Waititi gibi ünlülerin sıklıkla tercih ettiği bir mekan.

Manly'de bir restoranda çalışan ve boyun ve kol dövmeleri olan İngiliz şef Michael Mcelroy, 7News'e yeni kuralları öğrendikten sonra öfkeli olduğunu söyleyerek, "Avustralya'da bu politikayı hiç duymadım, kafa ve kol dövmelerim var ve yakın zamana kadar dışarıda yemek yerken bir kez bile başıma böyle bir şey gelmedi. Şimdi bu kuralları uygulamaya koyduklarını duymak utanç verici” dedi.

İş arkadaşlarının kendisine birkaç yıl önce dövme yasağının sektörde yaygın bir uygulama olduğunu söylediğini de sözlerine ekleyerek, “Bu kurallara geri döneceğimizi duymak üzücü” diye ekledi.