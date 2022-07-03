Avustralya'da, Covid-19 vakaları yükselişe geçti

Avustralya'da, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bini aştı. Son resmi rakama göre geçtiğimiz pazar günü 30 ölüm daha gerçekleşti.

Xinhua
03 Temmuz 2022 Pazar, 15:26
Avustralya'da, Covid-19 vakaları yükselişe geçti
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Avustralya'da, pazar günü yayınlanan rakamlara göre 30 binden fazla yeni Covid-19 vakası bildirildi. Salgının başlangıcından itibaren bildirilen vaka sayısı 8.2 milyona ulaştı 

Covid-19 vaka sayıları artmaya devam ederken 10 bini aşan ölümlerin 7 bin 500'ü, kısıtlamaların kaldırıldığı 2022 itibariyle gerçekleşti. 

Sağlık ve Yaşlı Bakımı Bakanı Mark Butler, daha fazla koruma sağlamak için destekleyici aşı olunmalı çağrısında bulunmuştu


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