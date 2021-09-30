Avustralya'da Covid-19 vakalarında korkutan artış
Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Delta varyantına karşı alınan sıkı tedbirlerle rağmen, son 24 saatte 2 bin 416 kişide virüs tespit edildi.
Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu eyaletlerden Victoria’da 1438, Yeni Güney Galler’de (NSW) 941, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 31 ve Queensland eyaletinde 6 kişinin daha Covid-19’a yakalandığı açıklandı.
Ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 416 kişide Covid-19’a rastlanmasının, Avustralya’da virüsün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020’den bu yana, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu bildirildi.
Avustralya’da bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı, 11 Eylül 2021’de 2 bin 69 kişiye Covid-19 teşhisi konulmasıyla kayıtlara geçmişti.
Ülkede son 24 saatte 11 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.
ÜLKEDE COVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI BİN 290'A ÇIKTI
Yürürlükteki tam kapanma gibi sıkı tedbirlere rağmen Victoria, NSW, ACT ve Queensland eyaletlerinde hızla artan yeni vaka sayılarıyla birlikte, Avustralya genelinde Covid-19’a yakalananların sayısı 105 bin 139'a, virüsten ölenlerin sayısı da 1290'a yükseldi.
Halen 21 bin 450 aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da, hastanede yatan 1514 hastadan 303’ü yoğun bakımda bulunuyor.
YENİ ZELANDA’DA 25 YENİ COVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu.
Ülkedeki toplam 272 aktif vakadan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 18’inin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 273 Covid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27’si yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında ortalık karıştı
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- Sabah 9 - akşam 5 mesaisi tarih oluyor
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Benzine yüksek zam!
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- Son anket: Yüzde 66,8'in korkusu aynı!
- Boğulan kişinin üzerinden ikramiye vurmuş bilet çıktı