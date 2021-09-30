Avustralya'da Covid-19 vakalarında korkutan artış

30 Eylül 2021 Perşembe, 06:06

Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu eyaletlerden Victoria’da 1438, Yeni Güney Galler’de (NSW) 941, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 31 ve Queensland eyaletinde 6 kişinin daha Covid-19’a yakalandığı açıklandı.

Ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 416 kişide Covid-19’a rastlanmasının, Avustralya’da virüsün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020’den bu yana, bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu bildirildi.

Avustralya’da bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı, 11 Eylül 2021’de 2 bin 69 kişiye Covid-19 teşhisi konulmasıyla kayıtlara geçmişti.

Ülkede son 24 saatte 11 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.



ÜLKEDE COVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI BİN 290'A ÇIKTI

Yürürlükteki tam kapanma gibi sıkı tedbirlere rağmen Victoria, NSW, ACT ve Queensland eyaletlerinde hızla artan yeni vaka sayılarıyla birlikte, Avustralya genelinde Covid-19’a yakalananların sayısı 105 bin 139'a, virüsten ölenlerin sayısı da 1290'a yükseldi.

Halen 21 bin 450 aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da, hastanede yatan 1514 hastadan 303’ü yoğun bakımda bulunuyor.

YENİ ZELANDA’DA 25 YENİ COVİD-19 VAKASI KAYDEDİLDİ

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 kişiye daha Covid-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 272 aktif vakadan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 18’inin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 273 Covid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27’si yaşamını yitirdi.