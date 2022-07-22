Avustralya'da gizli kenevir çiftliğinden yayılan ışık vatandaşları ürküttü
Avustralya'da Kuzey Victoria'daki Mildura kasabasının üzerindeki pembe parıltı bölgede yaşayanları ürküttü.
BBC'nin haberinde, "uzaylı saldırısı" veya "dünyanın sonu gibi olaylar" olarak yorumlanan parıltının kasabanın yakınlarındaki bir kenevir çiftliğinden geldiği belirtildi.
Yeri gizli olan kenevir çiftliğindeki mahsulün büyümesine yardımcı olmak için kullanılan kırmızı ışığın gökyüzündeki yansıması vatandaşlara ilginç anlar yaşattı.
İlk anda panikleyen kasaba sakinleri, ışığın kaynağı bulununca yaşadıkları olayı "eğlenceli" ve "harika" olarak tanımladı.
Avustralya'da kenevir yetiştiriciliği 2016'da yasallaştırılmasına rağmen eğlence amaçlı kullanımı yasaklanmıştı.
Bu nedenle ülkedeki tesislerin yerleri güvenlik önlemleri için gizli tutuluyor.
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