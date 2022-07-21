Avustralya'da şap hastalığı uyarısı: 80 milyar dolar zarar verebilir
Avustralya'da tespit edilen şap hastalığının ülke ekonomisine 80 milyar dolar zarar verebileceği uyarısı yapıldı.
Avustralya Tarım Bakanı Murray Watt, dün ülkedeki bir havaalanında şap hastalığının tespit edildiğini bildirdi.
Hastalığın ülkeye girmesine neden olan ve açıklanmayan sığır eti ürününün, Endonezya'dan gelen bir yolcuya ait olduğu kaydedildi.
Ayrıca Melbourne'de satılmak üzere Çin'den ithal edilen domuz ürünlerinde şap hastalığının yanı sıra Afrika domuz vebasına rastlandı.
Avustralya'nın hem şap hastalığından hem de Afrika domuz vebasından arınmış durumda olduğunu söyleyen Watt, Melbourne'deki süpermarket ve depolardaki ürünlere el konulduğunu ve test edildiğini kaydetti.
Watt, Avustralya'da sığır yetiştiriciliğinin ciddi ölçüde zarar görmesine yol açabilecek bu duruma ilişkin "tamamlayıcı" girişimlerinin olduğunu aktardı.
Öte yandan uzmanlar şap hastalığının yayılması durumunda bunun, ülke ekonomisine 80 milyar dolar zarar verebileceği uyarısı yapıldı.
Endonezya'da son aylarda meydana gelen salgın nedeniyle bu ülkeden yapılacak uçuşlara ilişkin Avustralya'daki tüm uluslararası havaalanlarında sıkı tedbirler alınacak.
Aynı zamanda, Avustralya'nın hastalıkla mücadele için Endonezyalı yetkililere ekonomik destek sağlayacağı bildirildi.
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