Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıkladı! Bolu'da 98 kişi içme suyundan etkilendi, 14'ü yoğun bakımda

21 Temmuz 2022 Perşembe, 12:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Bolu'da içme suyundan zehirlenen kişi sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.

Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2022

NE OLMUŞTU?

Bolu'nun Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününde bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görülmüştü. Hastaneye götürülen 20 çocuğa yapılan tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu olduğu tespit edildi.

Teşhisin ardından çocuklardan 8'inin durumu ağırlaştı. Ankara'ya sevk edilen 8 çocuk, çeşitli hastanelerde yoğun bakıma alındı. Vaka sayısı artarken, bazı yetişkinler de tedavi altına alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı.