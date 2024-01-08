Avustralya'da 'terör' yasağı: Nazi selamına hapis cezası

Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:36

Güncelleme: 08.01.2024 - 16:36

Avustralya'da, Nazi selamını ve terör gruplarıyla ilgili sembollerin kullanılmasını veya satılmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında, terör gruplarıyla ilişkili sembollerin kamuya açık alanlarda sergilenmesi yasaklandı.

"TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Mark Dreyfus, yasa ile Avustralya'da Holokost'u veya terör eylemlerini yüceltenlere yer olmadığı konusunda açık bir mesaj verildiğini dile getirdi. Yasayı "türünün ilk örneği" olarak niteleyen Dreyfus, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasa türünün ilk örneği ve Avustralya'da hiç kimsenin Nazileri ve onların şeytani ideolojisini öven eylem ve sembolleri yüceltmesine ya da bunlardan kazanç sağlamasına izin verilmemesini sağlayacak."

AKADEMİ VE SANATA MUAFİYET

Gamalı haç ya da Schutzstaffel (SS) ile bağlantılı çift sig (zafer) işaretini sergilemek suç sayılıyor ve 12 aya kadar hapis cezası öngörülüyor. Yeni yürürlüğe giren yasa aynı zamanda ülkenin 'terör' listesinde yer alan IŞİD, Hamas ve PKK ile ilişkili sembollerin kamuya açık sergilenmesini ya da ticaretinin yapılmasını da yasaklıyor. Ancak akademik, eğitimsel veya sanatsal kullanım için istisna uygulanıyor.