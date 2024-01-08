İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü: Nazi selamlı eylem

Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:14

Güncelleme: 08.01.2024 - 15:15

İtalya’nın başkenti Roma’nın Tuscolano semtinde aşırı sağcılar 46 yıl önce öldürülen Gençlik Cephesi militanlarını anmak ırkçı Nazi selamıyla miting yaptı.

Roma’daki Via Acca Larentia’daki eski MSI genel merkezinin önünde , 46 yıl önce orada öldürülen Gençlik Cephesi’nden üç genci, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta’yı anma töreninde Nazi selamlı görüntüler tepki çekti.

Tören, Lazio Bölgesi Başkanı Francesco Rocca ve Campidoglio için Kültür Konseyi Üyesi Miguel Gotor’un defne çelenkleri koymasıyla başladı. Törende, yeni faşist (Neo Faşist) olarak adlandırılan gruplar, öldürülen militanları adları okunurken “Yaşıyor” diye bağırırken kollarını yukarı doğru kaldırarak Nazi selamı yaptı.

“100 YIL ÖNCEKİ FAŞİST DÖNEMİN ORTASINDAYIZ”

İtalyan gazetesi La repubblica haberi, “Roma’nın Tuscolano semtinde dün gece Roma selamlaşması yaşandı ama sanki 1924’te, yüz yıl önce, faşist dönemin ortasındayız” başlığıyla verdi.

Nazi selamlı görüntülere tepki yağdı. Demokrat Parti Sekreteri Elly Schlein Facebook’ta videoyu paylaşarak şöyle yazdı:

"Yarın Bakan Piantedosi'ye bir soru önergesi sunacağız. Yaşananlar kabul edilemez. Neo-Faşist örgütler anayasada öngörüldüğü üzere feshedilmelidir"

Demokrat Parti’nin iletişim yöneticisi Sandro Ruotolo de, “Almanya’da Roma selamı veren herkesi tutukluyorlar. Oktoberfest’te iki İtalyan’ın başına da aynı şey geldi. Faşistlerin Acca Larentia’yı her anmasında bu oluyor. Faşizm her zaman yargılanması gereken bir suçtur. Faşist örgütler dağıtılmalı” diye yazdı.