Avustralya'dan yeni yaptırım: 75 Rus vekil kara listeye alındı
Avustralya, 75 Rus vekile yaptırım uyguladı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımlar da sürüyor. Avustralya'dan, Rusya'daki milletvekillerine yönelik bir hamle geldi.
Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması'ndan 75 milletvekiline ve ayrlıkçı bölgelerdeki (Donetsk ve Lugansk) 32 kişiye karşı ek bir yaptırım paketi açıkladı.
YAPTIRIM LİSTESİNDE ÜST DÜZEY İSİMLER BULUNUYOR
Avustralya'nın yeni yayınlanan yaptırım listesi, Rusya'nın televizyon yayıncısı gazeteci Vladimir Solovyov'u da kara listeye alıyor. Listedekiler arasında Devlet Duması Başkan Yardımcısı Alexander Zhukov, milletvekilleri Irina Yarovaya, Elena Yampolskaya, Vladislav Tretyak, Dmitry Pevtsov, Anna Kuznetsov ve diğerleri yer alıyor.
Bugün itibariyle Avustralya, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun yanı sıra her iki ülkenin üst düzey bakanları da dahil olmak üzere 700'den fazla Rus ve Belarus vatandaşını kara listeye aldı.
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