Avustralyalı senatörden burkalı protesto: Parlamentoda gerginlik çıktı

Avustralya’da aşırı sağ çizgideki Senatör Pauline Hanson, ülkede burkanın kamusal alanda yasaklanmasını talep ettiği yasa tasarısı reddedilince, parlamentoya burka giyerek girerek yeni bir tartışma başlattı.

Senatörün bu eylemi, oturumda büyük tepkiye neden oldu ve salon kısa süreliğine karıştı.

Hanson’ın burkalı şekilde salona girmesi üzerine Müslüman senatörler tepki gösterdi.

Yeni Güney Galler’den Yeşiller Partisi Senatörü Mehreen Faruqi, eylemi “açık bir ırkçılık” olarak nitelendirerek, “Bu ırkçı bir senatör ve sergilediği şey apaçık ırkçılık” dedi.

Batı Avustralya’dan bağımsız senatör Fatima Payman ise olayı “utanç verici” olarak değerlendirdi.

HÜKÜMET VE MUHALEFET DE KINADI

Hanson’ın protestosu, yalnızca Müslüman senatörler değil, meclisteki farklı parti temsilcileri tarafından da eleştirildi.

İktidardaki İşçi Partisi’nin Senato lideri Penny Wong, davranışın “Avustralya Senatosu’na yakışmadığını” söyleyerek Hansson’ın uzaklaştırılması için önerge verdi.

Muhalefet koalisyonunun Senato’daki ikinci ismi Anne Ruston da eylemi kınadı.

Hanson’ın burkayı çıkarmayı reddetmesi üzerine oturum askıya alındı.

İKİNCİ KEZ AYNI PROTESTO

Queensland Senatörü Pauline Hanson, burkaya tepki olarak ilk kez 2017’de parlamentoya burkayla girmişti. Göçmen karşıtı ve özellikle İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Hanson, siyasi kariyeri boyunca burkanın yasaklanması için kampanyalar yürüttü.

Hanson’ın liderliğindeki One Nation Partisi, mayıs ayında yapılan genel seçimlerde yükselen aşırı sağ desteğiyle Senato’da dört sandalye elde etmişti.

Hanson, daha sonra Facebook üzerinden yaptığı açıklamada eylemini savundu.

Parlamentonun yasağı reddetmesi üzerine burka giyerek protesto ettiğini belirten Hanson, şu ifadeleri kullandı:

“Parlamento bunu yasaklamıyorsa, ben bu baskıcı ve radikal kıyafeti meclis zemininde giyerim ki her Avustralyalı neyin tehlikede olduğunu görsün. Eğer benim giymemi istemiyorlarsa burkayı yasaklasınlar.”