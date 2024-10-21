Avustralyalı senatörden İngiltere Kralı Charles'a tepki: Benim kralım değilsin

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:37

Lidia Thorpe, başkent Canberra'daki töreni yaklaşık bir dakika boyunca bağırarak böldü ve ardından güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Kral, sahnede Kraliçe Camilla'nın yanına oturmak için kürsüden yeni ayrılmıştı ki, Thorpe parlamentonun arkasından öne doğru yürüyerek bağırmaya başladı.

“Halkına soykırım yapıldığını” söyledikten sonra, "Burası senin toprağın değil, sen benim kralım değilsin" diye bağırdı.

Tören daha sonra olayla ilgili herhangi bir atıfta bulunulmadan sona erdi ve İngiltere Kralı ve Kraliçesi, binanın dışında kendilerini bekleyen halkla buluşmak için dışarı çıktı.

Avustralya, Kral'ın devlet başkanı olarak görev yaptığı bir Milletler Topluluğu ülkesi.

Avustralya yerlisi bağımsız bir senatör olan Thorpe, uzun zamandır hükümet ile yerliler arasında bir anlaşma yapılması için çaba gösteriyor.

Avustralya, böyle bir anlaşmaya sahip olmayan tek eski İngiliz kolonisi ve birçok yerli egemenliklerini veya topraklarını hiçbir zaman İngiltere Kraliyet’ine devretmediklerini vurguluyor.