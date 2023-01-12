Avustralyalı siyasetçi Perrottet'ten 'Nazi üniforması' özrü
Avustralya'nın önde gelen siyasetçilerinden Perrottet, 21. yaş günü partisinde Nazi üniforması giydiğini itiraf etti ve özür diledi.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Başbakanı Dominic Perrottet, gençliğindeki bir doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiğini kabul ederek özür diledi.
BBC'nin haberine göre, Perrottet 21. doğum günü partisinde Nazi üniforması giydiğini açıkladı.
Bunun genç ve safken yapılmış korkunç bir hata olduğunu belirten Perrottet, "Yaptığım şeyden çok utanıyorum. O yaşta, o üniformanın anlamının ağırlığını anlamadım" dedi.
Başbakan Perrottet, "Bunun özellikle Yahudi cemaati üyeleri, soykırımdan sağ kurtulanlar, gaziler ve ailelerinde sebep olacağı incinme ve acı için gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Üniformayı giydiği bir fotoğrafının olup olmadığını bilmediğini aktaran Perrottet, açıklamayı, fotoğrafın yayınlanmasını engellemek için yaptığı iddialarını reddetti.
Dominic Perrottet, özür dilemek için eyaletteki Yahudi liderlerle de temasa geçtiğini sözlerine ekledi.
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