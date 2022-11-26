Lavrov, Ukraynalılara seslendi: Neo-Nazi rejiminden kurtulacaksınız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev rejimini "neo-Nazi" olarak nitelendirerek, "Ukrayna halkının neo-Nazi rejiminden kurtulacağını" söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin Rossiya-24 kanalına konuştu.
Sergey Lavrov, Ukrayna halkının "neo-Nazi rejiminden kurtulacağını" söyledi.
Lavrov, Ukraynalıların "Slav kardeşleriyle birlikte dostluk içinde yaşamayı hak ettiğini" dile getirdi.
Lavrov, "Ukrayna halkı neo-Nazi yöneticilerden kurtulacak, Slav kardeşleriyle birlikte iyi komşuluk, dostluk ve refah içinde yaşamayı hak ediyor" dedi.
Ukrayna'da savaşa yol açan değişikliklerin "dış güçler"in etkisi olmadan gerçekleşmediğini savunan Lavrov, "Sadece Nazilerin yüceltilmesi anlamında değil, Nazizmin mevcut Ukrayna makamlarının teori ve pratiğine dönüşmesi anlamında da" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..
- MHP'li isimden dikkat çeken çıkış
- Duruşmaya yarı çıplak girdi, görevden uzaklaştırıldı!
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- Yıldız futbolcunun 'penis boyu' çıkışı gündem oldu!