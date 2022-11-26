Lavrov, Ukraynalılara seslendi: Neo-Nazi rejiminden kurtulacaksınız

26 Kasım 2022 Cumartesi, 12:43

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gündeme ilişkin Rossiya-24 kanalına konuştu.

Sergey Lavrov, Ukrayna halkının "neo-Nazi rejiminden kurtulacağını" söyledi.

Lavrov, Ukraynalıların "Slav kardeşleriyle birlikte dostluk içinde yaşamayı hak ettiğini" dile getirdi.

Lavrov, "Ukrayna halkı neo-Nazi yöneticilerden kurtulacak, Slav kardeşleriyle birlikte iyi komşuluk, dostluk ve refah içinde yaşamayı hak ediyor" dedi.

Ukrayna'da savaşa yol açan değişikliklerin "dış güçler"in etkisi olmadan gerçekleşmediğini savunan Lavrov, "Sadece Nazilerin yüceltilmesi anlamında değil, Nazizmin mevcut Ukrayna makamlarının teori ve pratiğine dönüşmesi anlamında da" ifadelerini kullandı.