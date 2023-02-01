Avustralyalı suç örgütü üyesi Türkiye'de yakalandı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 08:29

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 08:29

Avustralya'da, çete savaşlarında adı geçen ve ülkenin en çok aranan suçlularından Masood Zakaria, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki Zakaria, cumartesi günü Bodrum'da lüks bir villaya düzenlenen polis baskınında yakalandı.

Yeni Güney Galler eyaleti polisi, cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından 2021'de Zakaria hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Avustralya medyasının "ülkenin en çok aranan adamı" diye nitelediği Zakaria Aralık 2021'de önce Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine bindiği, daha sonra Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştığı belirtildi.

Polis, Zakaria'nın Brothers4Life adlı rakip çetenin lideri Ibrahem Hamze'ye Ağustos 2021'de suikast düzenlenmesini emrettiğini öne sürüyor.

Hamza'yı öldürmek için giden iki Alameddine üyesi, polisin çalıntı araçlarını tespit etmesi üzerine olay yerinden kaçmıştı. Şüphelilerin kimlikleri belirlenememişti.

Avustralya Federal Polisi'nin, Zekeriya'nın sınır dışı edilmesi için Türk yetkililerle irtibata geçtiği de aktarıldı.

Zakaria'nın eşi Azza da Nisan 2021'de polis baskınında yakalanmıştı. Azza, Yeni Güney Galler'deki Greystanes bölgesinde kendisine ve eşine ait evi 2019'da satın alırken belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Suçunu itiraf eden Azza, 12 ay kamu hizmeti cezası almış, çiftin evine el konmuştu.

Türkiye, Interpol tarafından mavi bültenle aranan Avustralya yurttaşı Tony Haddad'ı da geçen ay iade edilmişti. Avustralya, 46 yaşındaki Haddad hakkında "denetime tabi kimyasal maddenin yasadışı ithalatı" suçundan tutuklama kararı çıkarmıştı.