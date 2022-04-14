Avusturya Başbakanı, Rusya'ya doğal gaz için Euro ile ödeme yapılmaya devam edilebileceğini söyledi
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamaya göre ikili arasındaki görüşmede doğal gaz meselesi de konuşuldu.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, 11 Nisan'da Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Nehammer, Putin'in kendisine, "Doğal gaz arzının güvence altına alındığını, Rusya'nın sözleşmede anlaşılan miktarları teslim edeceğini ve ödemelerin Euro olarak yapılmaya devam edilebileceğini" söylediğini aktardı.
Doğal gaz ambargosuna karşı olduğunu yineleyen Nehammer Avusturya, Macaristan, Bulgaristan gibi bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçok açıdan Rus doğal gazına bağımlı olduğunu ve bu yönde alınacak bir kararın bireysel kullanımdan endüstriyel kullanıma kadar birçok alanda ciddi zararlara yol açacağına dikkati çekti.
Rusya'ya yaptığı ziyarete yönelik eleştirilere de değinen Nehammer, yüz yüze görüşmenin, telefonla görüşmeden daha etkili olduğunu savundu.
Nehammer'in Rusya ziyareti hem ülke içinde muhalefet hem de dışarıda bazı Avrupalı siyasiler tarafından eleştirilmişti.
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