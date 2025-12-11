Avusturya’da başörtüsü oylaması tartışma yarattı: 14 yaş altına tam yasak geliyor

Avusturya Parlamentosu’nun, bugün 14 yaşın altındaki kız öğrencilerin okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan tartışmalı yasa tasarısını oylaması bekleniyor.

Muhafazakâr hükümet, yükselen göçmen karşıtı söylemler ve politik baskı altında bu adımı “kızları baskıdan korumak” gerekçesiyle savunuyor.

Avusturya 2019’da ilkokullarda başörtüsünü yasaklamış, ancak Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi “ayrımcı” bulduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Hükümet bu kez hazırlanan tasarının “anayasal dayanağa sahip olduğunu” savunuyor.

Tasarının kabul edilmesi halinde, 14 yaşından küçük tüm kız öğrenciler, “İslami geleneklere uygun biçimde başı örten” başörtülerini okulda kullanamayacak.

Yasa, hijap ve burka dahil olmak üzere “İslami örtünmenin tüm biçimlerini” kapsıyor. Uygulama yeni eğitim öğretim yılı olan eylülde yürürlüğe girecek.

Şubat ayından itibaren bilgilendirme dönemi başlatılacak; öğretmenler, öğrenciler ve veliler kurallardan haberdar edilecek. Ardından tekrar eden ihlallerde ailelere 150 ile 800 euro arasında para cezası uygulanacak.

12 BİN KIZ ÖĞRENCİ ETKİLENEBİLİR

Hükümet, yasa kapsamında yaklaşık 12 bin kız çocuğunun etkileneceğini öngörüyor. Bu veri, 2019’da gerçekleştirilen ve 14 yaş altı 3 bin çocuğun başörtüsü taktığını ortaya koyan araştırmaya dayanıyor.

Tasarı, hak örgütlerinin sert tepkisini çekti. Amnesty International Avusturya, düzenlemenin “Müslüman kız çocuklarına yönelik açık bir ayrımcılık” olduğunu belirterek bunun “anti-Müslüman ırkçılığın ifadesi” olduğunu söyledi.

Ülkenin tanınmış Müslüman çatı kuruluşu IGGOe ise, tasarının “toplumsal uyumu zedeleyeceğini” vurguladı ve “çocukları güçlendirmek yerine damgaladığını” belirtti.

Amazone kadın hakları örgütü yöneticisi Angelika Atzinger, yasağın “kızların bedenleri hakkında başkalarının karar verme hakkının meşru görüldüğü bir mesaj verdiğini” ifade etti.

Açıklama, hükümete karşı çıkışlarıyla bilinen SOS Mitmensch tarafından yayımlandı.

AŞIRI SAĞ DAHA SERT YASAK İSTİYOR

Geçen yıl seçimlerden birinci çıkmasına rağmen hükümet kuramayan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), mevcut tasarının yetersiz olduğunu savunuyor.

Parti, yasağın tüm öğrencilere, öğretmenlere ve okul personeline genişletilmesini istiyor.

Fransa’da da 2004’ten bu yana öğrencilerin “dini aidiyeti açıkça gösteren kıyafet ve semboller” taşıması yasak. Bu uygulama, laiklik ilkesine dayandırılıyor ve başörtüsü, türban ile Yahudi kipasını da kapsıyor.