Son dakika... Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi!

11.12.2025 10:17:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde ve yerin 6.97 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını duyurdu. Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe yol açtı. Bakan Ali Yerlikaya "Tüm ekipler saha taramalarına derhal başlamıştır" derken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur" açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06 sıralarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe yol açtı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır."

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD'dan yapılan açıklamada ise, şu bilgilere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 10.06’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

