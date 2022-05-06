Avusturya: Doğal gaz ambargosu kırmızı çizgimizdir
Avusturya, Rusya’ya yönelik olası bir doğal gaz ambargosuna karşı olduğunu bildirdi.
Avusturya Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, Rusya’ya yönelik olası bir doğal gaz ambargosu üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Margarete Schramböck, Alman basınına yaptığı açıklamada, hem Avusturya’nın hem de Almanya’nın bu yönde bir yaptırımı kaldıramayacağını vurgulayarak, her iki ülkenin olası bir doğal gaz ambargosuna karşı olduğunu, bunun faydadan ziyade daha fazla zarara yol açacağını ifade etti.
Schramböck, doğal gaz ambargosunu reddettiklerinin altını çizerek, "Avusturya için doğal gaz ambargosu net bir kırmızı çizgidir" dedi.
'RUSYA'YA ALTERNATİF ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'
Margarete Schramböck, vatandaşların ödediği vergilerle yalnız Avusturya’nın doğal gaz ihtiyacının karşılanabileceğini ve bu doğrultuda doğal gazın depolanacağını kaydederek, "Ancak biz Avusturya vergileriyle Almanya, Fransa ve Hollanda için doğal gaz satın alamayız" ifadesini kullandı.
Schramböck, ülkenin doğal gaz depolarının doluluk oranının şu an için yüzde 18 seviyelerinde olduğunu aktararak, bu oranı yüzde 80'e çıkarmayı hedeflediklerini, Rusya’ya alternatif oluşturacak seçenekler üzerinde de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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