Avusturya Şansölyesinden, Rusya’dan ‘Ruble ile doğal gaz almayı kabul etti’ iddialarına cevap

27 Nisan 2022 Çarşamba, 12:54

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Rus basınında yer alan "Avusturya, Rus doğal gazını ruble ile ödeme şartını kabul etti" iddialarına yanıt verdi. Nehammer “Tabii ki Avusturyai Rusya'dan yapılan gaz teslimatlarını Euro olarak ödemeye devam edecek” dedi.

Şansölye Nehammer açıklamasına “Avusturya, ortakl bir şekilde kararlaştırılan AB yaptırımlarına sonuna kadar bağlı kalıyor” sözleriyle devam etti.





