Avusturya'da camiye İslamofobik saldırı
Avusturya'da bir caminin dış duvarına, ırkçı ve İslam karşıtı yazılar yazıldı.
Avusturya'nın Sollenau belediyesinde bulunan Yeşil Cami yetkililerinin yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz bir kişinin caminin bulunduğu araziye izinsiz şekilde girerek, dış duvarlara İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi.
Açıklamada, İslam düşmanı saldırının en ağır şekilde kınandığı belirtilerek, bunun ülkedeki bütün Müslümanlara ve din özgürlüğüne yapıldığının altı çizildi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da saldırıyı en ağır şekilde kınadığını dile getirerek, emniyet güçlerinin olayı aydınlatmak için inceleme başlattıkları bilgisini paylaştı.
Ceyhun, yetkililerin saldırganı en kısa sürede yakalayacağı inancında olduğunu belirterek, "Umarım bu olay, Avusturya'da toplumsal huzuru bozan son ırkçı saldırı olur." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ise cami derneğine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunarak, saldırıya ilişkin inceleme yaptı.
Video Haberler
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
- İzmir'de okul çatısında yangın
- TEM Otoyolu’nda otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Ruslar duyurdu: TSK de devreye girecek