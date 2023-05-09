Avusturya'da 'nazi propagandası' operasyonu: Evlere baskın düzenlendi

Avusturya'da emniyet güçleri terörle mücadele kapsamında, çeşitli platformlarda Nazi propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişinin adres ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

AA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:58
Avusturya'da 'nazi propagandası' operasyonu: Evlere baskın düzenlendi
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Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 Mayıs Perşembe günü, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda Nazi propagandası yapan biri kadın 10 kişinin adreslerine baskınlar düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde farklı eyaletlerde düzenlenen baskınlarda, silah, mermi ve çok sayıda Nazi propaganda unsurunun ele geçirildiği, söz konusu kişilerin özellikle sosyal medyada propagandanın yanı sıra nefret söylemi ve kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Baskın düzenlenen kişilerden birinin radikal grupların terör saldırılarını övdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, diğer 9 kişi hakkında da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, savcılığın söz konusu kişiler arasında bir bağın olup olmadığını da araştırdığı belirtildi.

"YAŞAMI TEHDİT EDİYOR"

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, baskınlara ilişkin yaptığı açıklamada, Devlet Güvenlik ve İstihbarat Biriminin, büyük bir titizlikle olayları inceleyerek ülke genelinde kapsamlı bir operasyon düzenlediğini söyledi.

Karner, "Aşırı sağcılık, birlikte yaşamı ve demokrasimizi tehdit ediyor. Bu nedenle emniyet güçleri ve yargının kararlı bir şekilde bunun üzerine gitmesi çok önemli" dedi.

Bu arada polis, özellikle sosyal medyada Nazi propagandasının son yıllarda ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekerek bu alanda daha yoğun çalışmalar yürütüleceği mesajını paylaştı.


Avusturya Nazi

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