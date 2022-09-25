Avusturya'dan Ukrayna çıkışı: Savaş uzun sürecek

25 Eylül 2022 Pazar, 08:59

Avusturya Dışişleri Bakanı Aleksander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "askeri kısmı seferberlik" ilanının Moskova yönetiminin müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Schallenberg, her iki tarafında görüşmelere yakın olmadığını belirterek, "(Ukrayna’daki) savaş uzun sürecek" dedi.

PUTİN, 'PSİKOLOJİK BASKI' HEDEFLEDİ

Schallenberg, Putin’in konuşmasını bilinçli olarak BM Genel Kurulu’nun düzenlendiği vakitte yaptığını belirterek böylelikle Putin'in daha fazla psikolojik baskı oluşturmayı hedeflediğini ileri sürdü.

Schallenberg, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunu ilhak etme girişiminin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun uluslararası toplun tarafından kolayca kabul edilebilecek bir durum olmadığını savundu.

Schallenberg ayrıca, tarafların çözüm için bir şekilde müzakere masasına dönmelerinin sağlanması gerektiğini dile getirerek, savaş meydanında hiçbir çözümün bulunamayacağını sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Eylül Çarşamba günü Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmı seferberlik için gerekli olan kararnameyi imzaladığını açıklamış ve Rusya'nın toprak bütünlüğünün tehdit edilmesi durumunda mevcut tüm yolların kullanılacağını duyurmuştu.