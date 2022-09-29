Avusturya'dan yasa dışı göçmenlere önlem: Slovakya sınırında kontrollere başladı
Avusturya, yasa dışı göçmenlerin önlenmesi amacıyla Slovakya ile sınır geçişlerinde kontrollere başlayacağını duyurdu.
Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Avusturya'nın insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Slovakya ile sınır geçişlerinde kontrollere başlayacağını söyledi.
Gerhard Karner, kontrollerin iki ülke arasındaki 11 sınır kapısında 10 günlük bir başlangıç süresi için uygulanacağını belirtti.
Karner, bu kontrollerin Avusturya'nın Macaristan ve Slovenya ile olan sınır kapılarında Eylül 2015'ten bu yana uygulandığına değinerek, bu adımın insan kaçakçılarının Avusturya'yı bir alternatif olarak kullanmalarına engel olma amacını taşıdığını söyledi.
Karner, "İnsan kaçakçılarından daha hızlı olmamız lazım" dedi.
AVUSTURYA'YA SIĞINMAK İSTEYENLERİN SAYISI ARTTI
Avusturya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı son birkaç ayda hızla arttı.
Avusturya İçişleri Bakanlığı'na göre bu yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında Avusturya'ya 56.000'den fazla sığınma başvurusu yapıldı.
Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı aylarında yapılan başvurulara göre yüzde 195 artış anlamına geliyor. Avusturyalı yayın kuruluşu ORF'ye göre başvuruların çoğunluğu, Avusturya'ya insan kaçakçılarının yardımıyla gelen Hindistan uyruklularca yapılıyor.
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