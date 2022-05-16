Avusturya'ya girişlerde uygulanan Covid-19 yasakları kalktı
Avusturya’da yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye girişlerde aranan aşı, hastalığı geçirmiş olma ve test zorunluluğu sona erdi.
Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni seyahat düzenlemesine ilişkin kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre ülkeye girişlerde yaklaşık iki yıldır uygulanan çeşitli sınırlamalar tamamen kaldırıldı. Böylelikle ülkeye seyahat edecekler herhangi bir belge ibraz etmeden giriş yapabilecek.
Öte yandan kararnamede olası yeni bir virüs varyantının herhangi bir ülkede görülmesi durumunda bu ülke ya da benzer durumdaki ülkelere yönelik kısıtlamaların yeniden uygulanacağı da bildirildi.
Covid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğunun kaldırıldığı ülkede, toplu taşıma, sağlık merkezi ve günlük ihtiyaçların karşılandığı alışveriş yerlerinde maske zorunluluğu hala uygulanıyor.
Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Avusturya’da bugüne kadar 18 bin 303 kişi virüsten hayatını kaybetti, 4 milyon 212 bin 492 vaka tespit edildi.
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