Axios: Trump yönetimi İran’ın Harg Adası’ndaki petrolüne el koymayı değerlendiriyor

ABD merkezli Axios haber sitesi, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Donald Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine açılmaması halinde İran’ın Harg Adası’ndaki petrolünü kontrol altına alma seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.

Haberde yer alan bilgilere göre, söz konusu planın uygulanması ABD askerlerinin sahada konuşlandırılmasını gerektirebilir. Ancak bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın bu konuda henüz kesin bir karar vermediğini belirtti.

"İRAN EKONOMİSİ AĞIR DARBE ALIR"

Axios’a konuşan bazı ABD’li yetkililer, Harg Adası’ndaki petrol tesislerinin kontrol altına alınmasının İran ekonomisine ciddi bir darbe indirebileceğini düşünüyor.

İran’ın en önemli petrol ihracat merkezlerinden biri olan Harg Adası, ülkenin enerji gelirleri açısından stratejik bir konumda bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ SÜRÜYOR

Öte yandan İngiltere Kraliyet Donanması’na bağlı UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) kurumu, son günlerde herhangi bir olay rapor edilmemesine rağmen Hürmüz Boğazı’nda riskin devam ettiğini açıkladı.

Kuruma göre, bölgede son dönemde yaşanan saldırılar, navigasyon sistemlerine yönelik karıştırma faaliyetleri ve operasyonel aksaklıklar deniz trafiğini tehdit etmeye devam ediyor.

UKMTO ayrıca, savaşın başlamasından bu yana Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi çevresinde en az 20 geminin saldırıya uğradığını bildirdi.

Yaklaşık 212 kilometre uzunluğundaki Hürmüz Boğazı, en dar noktada 33 ila 55 kilometre genişliğe sahip. Derinliği ise 60 ile 100 metre arasında değişiyor. Bu durum, büyük tankerlerin güvenli geçiş yapabileceği koridoru oldukça dar hale getiriyor.

Boğaz, Basra Körfezi’ni Umman Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan stratejik bir geçit niteliğinde. Kuzey kıyısında İran, güneyinde ise Umman’ın Musandam Yarımadası ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Hürmüz Boğazı’ndan her gün yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyor. Ayrıca önemli miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), üre, helyum ve alüminyum sevkiyatı da bu rota üzerinden gerçekleştiriliyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve İran gibi alternatif limanlara sahip ülkeler dışında Katar, Kuveyt, Irak ve Bahreyn gibi birçok ülke dış ticaretini sürdürebilmek için bu boğaza bağımlı durumda.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÇAĞRI

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının üçüncü haftasına girilirken, Trump pazar günü yaptığı açıklamada Körfez petrolüne büyük ölçüde bağımlı ülkelerin Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi.

Florida’dan Washington’a dönerken Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump, “Bu ülkelerin devreye girmesini ve kendi bölgelerini korumasını istiyorum. Çünkü bu onların bölgesi… Enerjilerini buradan alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca yönetiminin yedi ülke ile temas kurduğunu, ancak hangi ülkeler olduğunu açıklamadığını söyledi. Hafta sonu sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda ise Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve diğer bazı ülkelerin girişime katılmasını umduğunu ifade etti.