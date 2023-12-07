Ayakkabı şüphesi doğru çıktı: Aslan kafesinde ceset

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:42

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:42

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Bahavalpur şehrindeki hayvanat bahçesinde aslanların kafesinde ceset bulundu. Temizlik personelinden biri, aslanın ağzında bir ayakkabı gördü. Durumdan şüphelenerek aslanların kafesine giren çalışanlar, bir kişiye ait cansız beden buldu.

Söz konusu kişinin kafese neden ve nasıl girdiğinin araştırıldığını söyleyen üst düzey hükümet yetkilisi Zaheer Anwar, "Mantıklı bir insan hayvanın inine atlamaz" dedi. Anwar, hayvanat bahçesi personelinin sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Bahavalpur acil servisinden servisinin Zafarullah isimli yetkili ise, kurbanın bacaklarının ağır şekilde yaralandığını söyledi. Zafarullah, "Kim olduğu ve oraya nasıl geldiği henüz bilinmiyor. Araştırılıyor. Ceset birkaç saatlik görünüyordu" dedi.