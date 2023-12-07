Dünyanın en güçlü 100 kadını belirlendi: Listedeki tek Türk kim?

Forbes dergisi, "Dünyanın En Güçlü Kadınları" başlığı altında 100 kişilik listeyi açıkladı. Listede basın ve eğlence dünyasından "En Güçlü 10 Kadın"ın isimleri de sıralandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:22
Dünyanın en güçlü 100 kadını belirlendi: Listedeki tek Türk kim?
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Forbes dergisi, medya ve eğlence dünyasında "En Güçlü 10 Kadın" listesini açıkladı. 100 kadının "Dünyanın En Güçlü Kadınları" başlığı altında sıralandığı listeden 10 isim, "medya ve eğlence" dünyasından isimler.

100 kişilik "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesinin bir numarası, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı. 

Listede yer alan tek Türk kadını olan iş insanı Güler Sabancı, 81. sıradan 77. sıraya yükseldi. Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı anımsatıldı.

"Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesindeki ilk 10 isim şöyle sıralandı:

  1. Ursula von der Leyen - Avrupa Komisyonu Başkanı
  2. Christine Lagarde - Avrupa Merkez Bankası Başkanı
  3. Kamala Harris - ABD Başkan Yardımcısı
  4. Giorgia Meloni - İtalya Başbakanı
  5. Taylor Swift - Şarkıcı
  6. Karen Lynch - CVS CEO'su
  7. Jane Fraser - Citigroup CEO'su
  8. Abigail Johnson Fidelity Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
  9. Mary Barra - General Motors CEO'su
  10. Melinda French - Bill Ve Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı

Dünya Forbes kadınlar

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