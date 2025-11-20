Ayinde kurşun yağmuru: Maskeli saldırganlar kiliseyi bastı

Nijerya’nın Kwara Eyaleti’ne bağlı Eruku kasabasında bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti, kilise pastörü ise kaçırıldı. Saldırı sırasında ayin, çevrim içi olarak canlı yayınlanıyordu.

Christ Apostolic Church, Oke Isegun adlı kiliseyi hedef alan saldırı, kameraların kayıtta olduğu sırada gerçekleşti. Vaaz devam ederken bir anda duyulan silah sesleri paniğe yol açtı.

Tanıklara göre maskeli ve ağır silahlı saldırganlar kilisenin içine girerek rastgele ateş açtı, saklanmaya çalışan kişileri bulup dışarı sürükledi. Bazı saldırganların cemaatin eşyalarını karıştırdığı belirtildi.

Saldırganlardan biri, baskın sırasında canlı yayını yapan cihazı da ele geçirdi.

ÜÇ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Polis, kilisede Aderemi adlı bir kişinin cansız bedenini buldu, Tunde isimli bir başka kurban ise yakındaki çalılık bölgede ölü bulundu. Saldırıda yaralanan yerel gönüllü Segun Alaja hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, saldırganların pastoru ve bazı cemaat üyelerini zorla ormana doğru götürdüğünü söyledi. Kaçırılan kişilerin sayısı henüz net değil.

Polis ve yerel güvenlik ekipleri silah sesleri üzerine bölgeye hızla yönelse de saldırganlar, köylere açılan patika yolları kullanarak kaçmayı başardı. Gece boyunca ormanda arama yapıldı.

Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü SP Adetoun Ejire Adeyemi, saldırıyı doğrulayarak “Hızlı müdahale sayesinde saldırganlar ormana kaçmak zorunda kaldı” dedi.

Eyalet Polis Şefi CP Adekimi Ojo, güvenlik güçlerinin operasyonlarını sürdüreceğini belirterek “Bu suçluları tamamen etkisiz hâle getirene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

ABD TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Saldırı, ülkede Hristiyan topluluklara yönelik artan şiddetin son örneği oldu. Nijerya Hristiyanlar Birliği (CAN), son dönemdeki saldırıları “zaman ayarlı bomba” olarak nitelendirerek hükümeti uyardı.

CAN Başkanı Başpiskopos Daniel Okoh, “Hayatlar yıkıldı, topluluklar yerinden edildi, aileler parçalandı. Bu acı gerçeği inkâr etmek büyük bir haksızlık olur” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da bu ay yaptığı açıklamada Nijerya hükümetini sert şekilde eleştirdi ve Hristiyanlara yönelik saldırıların sürmesi halinde ülkeye yapılan yardımların kesileceğini söyledi.

Nijerya hükümeti ise iddiaları reddederek ülkenin “tüm inanç topluluklarını korumaya kararlı” olduğunu belirtti.