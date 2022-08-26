Aynı anda Covid-19, maymun çiçeği ve HIV virüslerine yakalanan adam tıp tarihine geçti
İspanya'da yaptığı tatilden çeşitli semptomlarla dönen hasta, Dünya'da Covid-19, maymun çiçeği ve HIV virüslerine aynı anda yakalanan ilk vaka oldu.
İtalya'da 36 yaşındaki bir vaka, İspanya'da yaptığı tatilden döndükten sonra yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi çeşitli semptomlar yüzünden hastaneye başvurdu.
Yapılan tetkikler sonucu hastanın aynı anda Covid-19, maymun çiçeği ve HIV pozitif olan ilk vaka olarak tıp tarihine adını yazdırdığı belirtildi.
TEŞHİSİ ZORLAŞTIRAN SEMPTOMLAR
Skynews'in haberine göre, çeşitli semptomlarla mücadele eden hasta hakkında konuşan uzmanlar, "Yüksek ateş, baş ağrısı, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi semptomlar, hem Covid-19 hem de maymun çiçeği hastalıklarında karşımıza çıktığı için, uzmanların doğru teşhisi koyması zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.
Uzmanlar demeçlerinde ayrıca, "Monkeypox, SARS-CoV-2 ve HIV hastalıklarının birlikte bulaştığı bu vaka bir ilk olduğu için, bu durumun kendisini beklenenden daha kötü etkileyip etkilemeyeceği hakkında bir şey söylemek pek mümkün değil" ifadelerine yer verdiler.
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