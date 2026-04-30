Trump’tan eski FBI Direktörü’ne ağır suçlama: “Suikast çağrısı yaptı!”

ABD’de siyaset ile yargı arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, Başkan Donald Trump’ın eski FBI Direktörü James Comey’i 'suikast çağrısı' yapmakla suçlaması ülke gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımın ceza davasına dönüşmesi, hem ifade özgürlüğü hem de siyasi hesaplaşma tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Comey, çarşamba günü Virginia eyaletinde yetkililere teslim oldu. ABD yargısı, Instagram paylaşımı üzerinden başkanın hayatını tehdit ettiği gerekçesiyle kendisine yeni suçlamalar yöneltti.

Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suç dünyasını bilen herkes ‘86’ ifadesinin ne anlama geldiğini bilir. Bu bir mafya terimidir. Filmlerde görürsünüz; bu, ‘onu ortadan kaldır’ demektir” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, “Bu terim açıkça ‘öldür’ anlamına gelir. Mafya birini ortadan kaldırmak istediğinde bu ifadeyi kullanır” dedi.

TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Söz konusu dava, Comey’nin Mayıs 2025’te Instagram’da yaptığı bir paylaşıma dayanıyor. Paylaşımda, sahilde dizilmiş deniz kabuklarının “86-47” şeklinde düzenlendiği bir fotoğraf yer alıyordu. Altında ise “Sahilde yürüyüşüm sırasında güzel bir kabuk dizilimi” notu bulunuyordu.

Yetkililer, “47” sayısının Trump’ın ABD’nin 47. Başkanı olmasına gönderme olarak yorumlandığını, “86” ifadesinin ise bazı suç çevrelerinde “ortadan kaldırmak” ya da “öldürmek” anlamına geldiğini belirtiyor.

Comey ise herhangi bir şiddet çağrısında bulunmadığını savunarak paylaşımın “sıradan bir siyasi ifade” olduğunu öne sürdü. Ancak savcılar bu açıklamayı yeterli bulmayarak paylaşımı başkanın hayatına yönelik doğrudan tehdit olarak değerlendirdi.

ESKİ GERİLİM YENİDEN ALEVLENDİ

Bu gelişme, Trump ile Comey arasında uzun süredir devam eden gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Trump, başkanlığının ilk döneminde Comey’yi görevden almıştı.

Geçen yıl yapılan paylaşım kamuoyunda geniş tartışma yaratmış; bazı kesimler bunu açık bir şiddet çağrısı olarak değerlendirirken, diğerleri ifade özgürlüğü kapsamında yorumlamıştı.

Comey’nin önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması beklenirken, Trump yönetimi başkan ve üst düzey yetkililere yönelik tehditlere karşı daha sert adımlar atılması yönündeki çağrılarını sürdürüyor.