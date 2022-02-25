Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Rusya'yı yaptırımlarla yenemezsiniz
Rusya'nın Ukrayna’daki askeri harekatı hakkında değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya’nın yeni yaptırımlara karşı mukavemet göstereceğini kaydetti.
Moskova’da gazetecilere demeç veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Tahmin etmek zor ama açıkçası bu uzun bir sürecin başlangıcı. Açıkçası, Rusya devlet başkanı (Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma) kararını verdiğinde, sanırım bu sürecin uzayacağını anladı" dedi.
"YAPTIRIMLAR ASLINDA YARDIMCI OLDU"
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya’nın potansiyeli, coğrafyası ve kabiliyetini öne çıkararak her türlü yaptırıma karşı dirençli olduğunu belirten Aliyev, "Bu benim kişisel görüşüm ve Rusya’ya daha önce uygulanan yaptırımlar da bunu kanıtlıyor" dedi.
Yaptırımların etkisiz olacağı konusunda pozitif olduğunu açıklayan Aliyev, "Yaptırımlar aslında Rus üreticilerin ithalata bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı oldu" dedi.
Batı’nın 'Rus ekonomisine elbette darbe indireceğini' söyleyen Aliyev, Putin’in harekât kararını verirken muhtemelen bunu da hesaba kattığını düşündüğünü ifade etti.
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