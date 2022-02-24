İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

24 Şubat 2022 Perşembe, 23:13

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü aktarıldı.

Ukrayna konusunu yakından takip ettiklerini kaydeden Reisi, gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ettiklerini aktardı.

"MEŞRU BİR CEVAP"

Reisi, "NATO'nun doğuya genişlemesi bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğini tehdit ediyor. Bu endişe verici. Tüm bu gelişmelerin bölge halklarının çıkarına sonlanmasını umut ediyoruz" dedi.

Putin ise, Ukrayna krizini Batılı devletlerin Rusya'ya yönelik tehditlerine bir cevap olduğunu belirterek, "Şu an yaşananlar Batılı ülkelerin birçok kez Rusya'nın güvenliğini tehdit etmelerine yönelik meşru bir cevaptır" ifadelerini kullandı.