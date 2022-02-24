Rusya lideri Putin'in operasyonu açıkladığı video için çok konuşulacak iddia
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Donbas'a "özel" operasyon emrini duyurduğu görüntülerle ilgili Rus basını kritik bir iddiayı gündeme getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel operasyon emri verdiğine dair açıklamasının pazartesi günü kaydedildiği öne sürüldü. İddiaya göre Putin, operasyon emrine dair açıklamasını, Donbas'taki ayrılıkçı cumhuriyetler Lugansk ile Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığı gün kaydetti.
İddia, hem bugünkü görüntülere dair metadataya (üst veri) hem de Putin'in iki açıklamasında aynı giysileri giydiğine dair gözlemlere dayanıyor.
21 ŞUBAT GÖRÜLÜYOR
Duvar'ın haberine göre, Rus gazetesi Novaya Gazeta, Putin'in bugünkü operasyon açıklamasının görüntülerinin Kremlin'in internet sitesine yüklenen dosyasında, üst verilerin 21 Şubat saat 19.00 olarak göründüğünü yazdı. Bu, görüntülerin operasyonun açıklanmasından üç gün önce kaydedildiği anlamına geliyor.
Putin'in pazartesi günü Lugansk ile Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığı günle aynı kravatı takıyor olması ve aynı masada oturuyor olması da sosyal medyada benzer soruları gündeme getirmişti. Batı medyasında, bu iddianın doğru olması halinde Rusya'nın krizin çözülmesi için diplomasiye şans vermekten çok daha önce vazgeçtiği yorumları yapıldı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- O video için çok konuşulacak iddia...
- EuroLeague'den flaş Rusya kararı!
- İngiltere'den tarihi Rusya hamlesi!
- İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırımlar
- Biden: 'Yıkıcı yaptırımlarda anlaştık'
- Trabzonspor'un kaderini etkileyebilir...
- Fransa, Filistin yanlısı iki derneği kapatacak
- Menemen Belediyesi'nde silah sesleri: Bir kişi yaralandı
- Mesut Özil’den Rusya’ya tepki paylaşımı
- Gündem Ukrayna! CHP MYK olağanüstü toplandı