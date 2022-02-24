Rusya lideri Putin'in operasyonu açıkladığı video için çok konuşulacak iddia

24 Şubat 2022 Perşembe, 20:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel operasyon emri verdiğine dair açıklamasının pazartesi günü kaydedildiği öne sürüldü. İddiaya göre Putin, operasyon emrine dair açıklamasını, Donbas'taki ayrılıkçı cumhuriyetler Lugansk ile Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığı gün kaydetti.

İddia, hem bugünkü görüntülere dair metadataya (üst veri) hem de Putin'in iki açıklamasında aynı giysileri giydiğine dair gözlemlere dayanıyor.

21 ŞUBAT GÖRÜLÜYOR

Duvar'ın haberine göre, Rus gazetesi Novaya Gazeta, Putin'in bugünkü operasyon açıklamasının görüntülerinin Kremlin'in internet sitesine yüklenen dosyasında, üst verilerin 21 Şubat saat 19.00 olarak göründüğünü yazdı. Bu, görüntülerin operasyonun açıklanmasından üç gün önce kaydedildiği anlamına geliyor.

Putin'in pazartesi günü Lugansk ile Donetsk'in bağımsızlığını tanıdığı günle aynı kravatı takıyor olması ve aynı masada oturuyor olması da sosyal medyada benzer soruları gündeme getirmişti. Batı medyasında, bu iddianın doğru olması halinde Rusya'nın krizin çözülmesi için diplomasiye şans vermekten çok daha önce vazgeçtiği yorumları yapıldı.