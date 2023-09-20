Azerbaycan Ermeni birliklerine karşı askeri operasyon başlattı: Karabağ'da gerilim

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın “antiterör operasyonu” başlattığını açıklamasıyla Karabağ’da yeni aşamaya geçildi. Operasyonun nitelemesi; ABD, Rusya, Ermenistan, İran gibi aktörlere mesaj içeriyor. “Kendi topraklarımda silahlı unsurları temizliyorum” mesajı. Bu operasyon, Karabağ’daki yasadışı rejimin tasfiyesine giden yolun başlangıcı olabilir.

Operasyona nasıl gelindiğini gelişmelerin ayak izlerini geriye doğru izleyerek anlamak olanaklı.

1. ABD, 85 askerini Ermenistan’a göndererek ortak tatbikata başladı.

2. Ermenistan, ülkesini ziyaret etmesi durumunda Rus lider Putin’in tutuklanmasına olanak sağlayacak düzenlemeyi parlamentosundan geçirmeye hazırlanıyor.

3. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yıl sonuna kadar Azerbaycan’la barış anlaşması imzalanabileceğini söyledi. Bu gelişmelerin Karabağ’a yansıması şiddete dönüştü. Son iki günde yaşananları Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan öğrenmek olanaklı.

-Hocavend bölgesinde karayollarında yapılan çalışma sırasında Ermeni milislerin döşediği mayına basan araçta iki işçi yaşamını yitirdi. Bölgeye giden polis aracı da mayına bastı 4 polis şehit oldu.

-Gedebey bölgesinde Ermeniler, Azerbaycan askerlerine ateş açtı.

-18. Eylül’de Ağdam bölgesinde Ermeni milisler Azerbaycan askerlerini ağır ateş altına aldı.

-Hankendi’ndeki yasadışı yönetim, sürekli sivil uçakların Uydu Navigasyon Sistemi’ni karıştırıyor.

KARABAĞ KLANI...

Karabağ’daki yasadışı yönetim, bu eylemleri dünyanın ilgisini bölgeye çekmek için yapıyor. Çünkü Ermenistan yönetimi, bölgenin Azerbaycan’a bırakılmasını kabul etmiş durumda. Bu uzun süre Ermenistan’ı da yöneten Karabağ Klanı’nın varlık nedenini ortadan kaldırıyor. Karabağ Klanı ile Paşinyan yönetimi arasında ciddi bir ayrılık var. Karabağ Klanı; Moskova’ya, Paşinyan Batı’ya yakın. Bunu ABD’nin Karabağ’daki yasadışı seçimi tanımadığını yüksek sesle açıklamasından da anlayabiliriz.

Bir de bölgesel ve küresel güçlerin Kafkaslardaki hedeflerini sıralarsak gelişmelerin bir ayağı daha yere basacaktır.

-Rusya, Ukrayna’daki savaş nedeniyle oyalanma içinde. Bu sürecin kendisini bölgeden dışlamasına izin vermemeye çalışıyor. Bu çerçevede Ermenistan lideri Paşinyan’ı cezalandırmak isteyebilir.

-ABD, Rusya’nın zor durumundan yararlanarak Kafkaslarda etkin olmaya çalışıyor. Ermenistan’ın NATO’ya üyeliği dahi gündeme getirildi. Bu Türkiye için yeni sorunlar anlamına gelebilir.

-İran, Ermenistan’a ABD’nin yerleşmesini, İsrail’in Azerbaycan’la ilişkilerini geliştirmesini “kuzeyden kuşatma” olarak görüyor ve tedirgin.

Türkiye, oluşan bu ortamda, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlaması için tam destek veriyor.

Gelinen aşamada Karabağ Klanı, artık Ermenistan desteğinden tamamen uzakta. “Rus Barış Gücü”nün süresi 2025 yılında doluyor. Benzer saldırılar sürerse uzatılması da gündemde olmayacaktır. Azerbaycan adım adım geliştirdiği süreci yeni bir aşamaya taşıdı ve topraklarındaki silahlı Ermeni unsurları tasfiyeye girişti. Aliyev yönetimi, yakaladığı fırsatı kaçırmayacak gibi görünüyor.