Azerbaycan halkından Türkiye’ye destek mesajları

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:08

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:12

Dünyayı yasa boğan depremlerin ardından Türkiye'ye en fazla arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke, 725 personel ile Azerbaycan oldu.

Azerbaycan'da vatandaşlar yediden yetmişe, Türkiye'ye destek mesajları yayınladı.

Mikrofon uzatılan bir çocuk, "Onların yanındayım, onlar için canımı feda etmeye hazırım" derken, bir başka çocuğun da "Türkiye'yi öz ülkem gibi hissediyorum, Türkiye bizim vatanımızdır" demesi dikkat çekti.

14 TIR'LIK İNSANİ YARDIM KONVOYU

Öte yandan Azerbaycan'da depremzedelere destek amacıyla devlet, özel kurumlar, Türk ve Azerbaycanlı iş adamları tarafından “Kardeş Yardımı” destek platformu oluşturuldu.

Azerbaycan hükümeti de Türkiye'ye 7 uçak ve 14 araçlık konvoyla insani yardım gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı 10 askeri doktorla 8 hemşire de Türkiye'deki deprem bölgesinde görev yapıyor.

BAKÜ'DE SEFERBERLİK

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu"nun başlattığı kampanyaya destek veren çok sayıda Azerbaycanlı, giysi, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu.

Toplanan malzemeler tırlara yüklenerek Türkiye'ye gönderildi. Bakü'deki Haydar Aliyev Kapalı Spor Merkezi toplama alanı olarak tahsis edildi ve Azerbaycanlılar akın akın buraya malzeme getiriyor.

EĞLENCE PROGRAMLARI DURDURULDU

Azerbaycan bankaları Türkiye'de yapılan doğrudan para yardımları için komisyon ücretini kaldırırken, televizyonlar bir süre eğlenceli programlar yayımlamama yönünde karar aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarındaki profil resimleri siyaha boyanırken, Bakü'nün mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine birkaç gün akşam saatlerinde Türk bayrağı yansıtılacak.