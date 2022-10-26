Son Dakika: Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderleri Soçi'de bir araya gelecek
Son dakika gelişmesi... Rus haber kaynakları, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan'ın sözlerine atıfta bulunarak, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycanlı ve Rus liderlerle üçlü görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim'de Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde üçlü zirve gerçekleştirileceği duyuruldu. Zirve, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tarafından doğrulandı.
Zakharova, Pazartesi günü geç saatlerde Telegram'da yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı, bir sonraki üçlü zirve için Rusya'ya davet ettiğini duyurmuştu.
Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki son görüşme 26 Kasım 2021'de Soçi'de gerçekleşmişti.
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