Azerbaycan, Türkiye'ye 1000'den fazla çadır gönderdi
Azerbaycan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için 1000'den fazla çadır gönderdi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye, 16 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun gönderildiği bildirildi.
Araçlarda, 830 çadır ile 279 ısıtıcı bulunduğu kaydedildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında da 200 çadır ile 183 ısıtıcı taşıyan uçağın Bakü'den Adana'ya hareket ettiği ifade edildi.
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