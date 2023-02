Azerbaycan halkı, Türkiye'deki depremzedeler için 255 bin ABD doları yardım gönderdi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 15:24

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 15:24

Azerbaycan, Türkiye’deki depremzedeler için yardımlarını sürdürüyor. Azerbaycan halkı, Türkiye’deki deprem mağdurları için sadece Azerbaycan devletinin posta teşkilatı “Azerpost” aracılığıyla iki gün içerisinde 255 bin ABD doları yardım gönderdi.

Azerpost tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in çağrısı üzerine Azerbaycan halkının kardeş Türk halkına yardım kampanyasına katıldığı belirtilerek, “Birkaç gün önce Türkiye'nin güneydoğusunda çok sayıda can ve mal kaybına neden olan depremin ardından Azerbaycan halkı kardeşlerine destek olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sadece 6-7 Şubat tarihlerinde Azerbaycan vatandaşları tarafından Türkiye'de meydana gelen depremden zarar görenlere Azerbaycan’ın posta örgütü Azerpost uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla 255 bin ABD doları tutarında para gönderildi. Türkiye'nin bu felaketten bir an önce kurtulmasını ve depremin acı sonuçlarının hızla ortadan kaldırılacağını ümit ediyoruz” denildi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu.